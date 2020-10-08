Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz hayatı? Kilimli klibiyle dikkat çeken Mabel Matiz'in şarkı sözleri? Mabel Matiz'in gerçek adı?

Çektiği kliplerle gündemden düşmeyen Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz'in gerçek adı nedir? Mabel Matiz'in kilimli klibi Sarmaşık şarkı sözleri nelerdir?

MABEL MATİZ KİMDİR?

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985'te Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. İsmini Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve çok sarhoş, düşkün kimse anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşmaktadır.

MABEL MATİZ KİMDİR? MABEL MATİZ HAYATI?

Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında ev hanımı Maya Karaca ile tır şoförü ve Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukken yaşadığı kekemelik ve kendini ifade edememe durumu Mabel Matiz'i müziğe ve edebiyata yakınlaştırmıştır. Üniversite eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirdi. 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte, akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur. İlk şarkılarını yine 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan "Arafta"dır.

MABEL MATİZ MÜZİK KARİYERİ?

Müzik eğitimine üniversite zamanlarında aldığı gitar ve şan dersleri ile başlayan Mabel Matiz, ilk bestelerini de üniversite yıllarında yapmıştır. 2008'den bu yana kariyerini sürdüren sanatçı ilk şarkılarını kişisel ev kayıtları şeklinde oluşturmuş, bu şarkıları MySpace sayfası üzerinden anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösterenEngin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Erinç ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan, Birhan Keskin ve Yalçın Tosun'a ait iki şiir dışında bütün söz ve müziklerin sanatçıya ait olduğu, 12 şarkılık ve akustik band temalı debut albümü 5 Mayıs 2011'de Esen Müzik'ten yayınlandı.

Sahne adıyla aynı ilk albümü Mabel Matiz 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya klip çekilmiştir.

Mabel Matiz'in, bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'ya ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü Yaşım Çocuk, 5 Ocak 2013'te piyasaya sürülmüştür. Albüm; "Zor Değil", "Aşk Yok Olmaktır", "Yaşım Çocuk", "Alaimisema" gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almıştır. Sanatçının, aynı yıl yayınlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı tüm zamanların başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin "Men Of The Year" ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür.

MABEL MATİZ SARMAŞIK SÖZLERİ?

Öyle bir taht yaptım ki sana

Kimsenin gücü yok yerin' almaya

Kor denizden o gül dudağın

Söyle şimdi kimden yana?

Gönlün var mı bende sarmaşık

Yol mu karmaşık?

Her neyse

Alıştık belki aşk bu sırnaşık

"Öldür" dersin

Ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık

Yol mu karmaşık?

Her neyse

Alıştık belki aşk bu sırnaşık

"Öldür" dersin

Ölmez de

Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela

Sana kolay gitmek kalmak güç bela

Yırtıldık kağıt gibi ortadan

Satırlar sende ben beyaz boşlukta

Gönlün var mı bende sarmaşık

Yol mu karmaşık?

Her neyse

Alıştık belki aşk bu sırnaşık

Öldür dersin

Ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık

Yol mu karmaşık?

Her neyse

Alıştık belki aşk bu sırnaşık

Öldür dersin

Ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık

Yol mu karmaşık?

Her neyse

Alıştık belki aşk bu sırnaşık

Öldür dersin

Ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık

Yol mu karmaşık?

Her neyse

Alıştık belki aşk bu sırnaşık

Öldür dersin

Ölmez de

MABEL MATİZ'N ŞARKILARI

Arafta

Filler ve Çimen

Kül Hece

Söylese O Ben Söyleyemem

Mori'nin Meyhanesi

Öteki

Barışırsa Ruhum

Peruk Gibi Hüzünlü

Matizin Şarkısı

Hercai Menekşe

Zaman

Şüpheli Şarkının Şairi