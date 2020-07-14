Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. 3 Rus askerinin yaralandığı olay saniye saniye kameralara yansıdı.
14.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:36
Suriye'de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi.
ASKERİ ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.