Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı

Bayern Münih'ten 8 gol yiyerek tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da krizler sürüyor. Daha önce Miralem Pjanic karşılığında Juventus'a takas olduğu açıklanan ve bunun üzerine Katalan ekibinde idmana çıkmayıp olay yaratan Arthur Melo, bu sefer lüks arabasıyla kaza yaparak gündeme geldi. Diari de Girona kaynaklı habere göre Barcelona'da sabah saatlerine doğru lüks aracıyla kaza yapan Arthur'un 0.50 olan sınırı geçip 0.55 promil alkollü çıktığı söylendi.

KARAKOLA GİTTİ

Palafrugell bölgesindeki Carrer del Suro'da bir kaldırıma çarptığı yazılan Arthur'un sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı. Öte yandan kazada yaralanma olmadığı bilgisi de verilirken bölge polisi, Arthur'u karakola ifade vermeye götürdü.

1 EYLÜL'DE YENİ SÖZLEŞMESİ BAŞLIYOR

Barcelona'nın idmanlarına dönmeme kararı alan Arthur Melo'nun Juventus ile imzaladığı yeni sözleşme, 1 Eylül 2020'de başlayacak.

6 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Gremio'dan ayrılıp Barcelona'ya adım atan Brezilyalı milli orta saha, bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.