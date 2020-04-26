Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe için harakete geçti.

Fransız basınında yer alan göre Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mbappe'nin babası Wilfried Mbappe ile transfer görüşmesi yaptı. Real Madrid'in de uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız için Liverpool'un astronomik bir transfer teklifi yapacağı öne sürüldü.

33 MAÇTA 30 GOL

Bu sezon Paris Saint Germain ile 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 30 gol 17 asistlik performans sergiledi.