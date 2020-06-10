Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim

İngiltere'de "Good Morning Britain" programına katılan 52 yaşındaki Liverpool efsanesi Neil Ruddock, programda kendisiyle ilgili inanılmaz bir gerçeği anlattı.

Ruddock, rol aldığı Harry's Heroes filminin çekimleri sırasında kolestrolünün yüksek çıkması üzerine yapımcı şirketin kendisini kontrol için doktora götürdüğünü, yapılan testler sonucunda kalbinde problem olduğu ortaya çıkınca da doktorlar ameliyat olmasına karar verdiklerini söyledi.

Her gece kalbinin yaklaşık 7 saniye durduğunu belirten Ruddock, doktorların normalde 60-100 arasında olması gereken dakikada kalp atışının 130 olduğunu görünce hemen kendisini ameliyata aldığını belirtti.

"ÖLÜP TEKRAR DİRİLDİM"

Neil Ruddock, anlattıkları bununla da kalmadı. Ameliyat sürecini de oldukça zor geçiren Liverpool efsanesi, "Doktorlar bana ameliyattan sonra operasyon esnasında kalbimin bir dakika boyunca durduğunu ve üç kez yapılan elektro şok yöntemiyle tekrar hayata döndüğümü söylediler" dedi.

Kalbinde problem olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Ruddock, şuan kalbine pil takıldığını sözlerine ekledi.