Liverpool, derbide Everton ile 2-2 berabere kaldı

Liverpool, Merseyside Derbisi'nde Everton ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Kırmızılar, iki kez öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle berabere kaldı.

Son şampiyonun golleri 3. dakikada Sadio Mane ve 72. dakikada Mohamed Salah'tan geldi. Everton'ın gollerini ise 19. dakikada Michael Keane ile 81. dakikada Dominic Calvert-Lewin attı. Lacivert beyazlılarda 90. dakikada Richarlison, direk kırmızı karttan oyun dışı kaldı.

SON DAKİKA GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Öte yandan Liverpool'un 90+3. dakikada Jordan Henderson ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu sonucun ardından Kırmızılar, puanını 10'a yükseltti. Ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Everton ise haftayı 13 puanla lider olarak tamamladı.