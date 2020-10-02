Liselerde (Okullarda) ders saati kaç dakika olacak? Liselerde teneffüsler kaç dakika sürecek? Öğle arası kaç dakika olacak?

Liselerin açılma tarihi belli oldu. Buna göre 5 Ekim Pazartesi 2020 günü bazı liselerde yüz yüze eğitim başlayacaktır. Peki açılacak olan liselerde teneffüs, ders saati ve öğlen molası kaçar dakika olacaktır tüm cevaplar haberimizde...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak, yani 5 Ekim tarihinde 4 lise türü açılacaktır.

LİSELERDE (OKULLARDA) DERS SAATİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre 5 Ekim Pazartesi günü açılacak olan liselerde ders saati 30 dakika sürecektir. Yani yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saatinin 30 dakika süreceği belirtildi.

LİSELERDE TENEFFÜSLER KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre 5 Ekim Pazartesi günü açılacak olan liselerde teneffüsler 10 dakika sürecektir. Yani 30 dakika ders eğitiminden sonra öğrenciler 10 dakika teneffüse çıkacaklar.

LİSELERDE ÖĞLE ARASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yapılan açıklamaya göre liselerde öğlen arası 45 dakika sürecektir. Yani açılacak olan lise türlerinde öğlen molası 45 dakika sürecektir.

SONUÇ OLARAK:

Ders saati : 30 dakika

Teneffüs dakikası : 10 dakika

Öğle arası : 45 dakika

5 EKİM PAZARTESİ HANGİ LİSELER AÇILACAK?

5 Ekim pazartesi günü açılacak lise türleri aşağıdaki gibidir:

* Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

* Çok Programlı Anadolu Liseleri

* Mesleki Eğitim Merkezleri

* Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde

5 Ekim pazartesi tarihinde açılacak liseler bu şekildedir.

Ek olarak alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.