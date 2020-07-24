Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz için İstanbul'a gelen Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Mustafa Kapı ve menajeriyle masaya oturdu. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı, Lille ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer, kısa süre içerisinde Lille tarafından resmen duyurulacak.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Mustafa Kapı için Lille'in 1.5 aydır takipte olduğu, genç oyuncuyla ilgili tüm verilere ulaştıktan sonra transfer kararı aldığı öğrenildi.

GALATASARAY 300 BİN EURO KAZANACAK

Galatasaray ise bu transferden 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.

TAKIMDAKİ 4. TÜRK

Mustafa Kapı, milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardında takımdaki 4. Türk futbolcu olacak.

(Kaynak: Sporx)