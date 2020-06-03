Lezzet Düşkünleri yemek tarifleri! Balkabağı çorbası tarifi! Balkabağı çorbası nasıl yapılır?

TV8'de yayınlanan yemek programı Lezzet Düşkünleri, yarışmacıların yaptığı yemeklerle merak uyandırıyor.Balkabağı çorbası yapıldığı bölümler izleyicilerBalkabağı çorbası nasıl yapıldığını merak etti. Peki, b alkabağı çorbası nasıl yapılır? İşteBalkabağı çorbası tarifi!

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİHİ

Alışılmışın dışında bir lezzet, kremalı balkabağı çorbası... Daha önce denemediğiniz veya çok fazla yapmadığınız balkabağı çorbası, sevdiğiniz çorbalar listesine eklenecek.

GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kg balkabağı

5 bardak et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

2 kaşık mısır nişastası

2 kaşık kavrulmuş badem

Taze reyhan

Tuz

BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Et suyunu tencereye koyarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balkabağını püre haline getirip tencereye koyun. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave ettikten sonra karıştırıp ocaktan alın. Afiyet olsun.