İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gizem Özcan kimdir? Gizem Özcan kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI GİZEM ÖZCAN KİMDİR?

Gizem Özcan, 20 yaşında ve aslen Kayserili. İstanbul'da kardeşi Selen'le birlikte yaşayan Gizem Özcan, Hukuk Fakültesi öğrencisi. Gizem Özcan, yarışmada kimseyi rakip görmediğini, en büyük rakibi olarak gösterdiği ablası Selen Özcan'ı yanına aldığını söyledi.