İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Burhan Selvi kimdir? Burhan Selvi kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI BURHAN SELVİ KİMDİR?

Burhan Selvi, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor. Gökhan şef ile birlikte programa farklılık katmaya geldiğini belirtti. Burhan Selvi ve Gökhan Sarı, birincilik bizim, diğer yarışmacılar ikincilik için yarışsın diyerek iddialı konuştular.