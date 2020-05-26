İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Taylan Satmaz kimdir? Taylan Satmaz kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI TAYLAN SATMAZ KİMDİR?

27 yaşında olan Taylan Satmaz, aslen Manisalıdır. Marmaris'te yaşayan Taylan Satmaz, yarışmaya Boğaçhan Tuzcu ile birlikte katıldılar. İki yarışmacı, çok iddialı olduklarını ve rakiplerine şans tanımadıklarını söylediler.