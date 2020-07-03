Leyla'nın tutuklu amcası: O benim ciğerim, nasıl böyle bir şey yaparım? (2)
'LEYLA'NIN ÖLÜMÜNDE, İNSAN ELİ, MÜDAHALESİ VAR'Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının bugün görülen duruşmasının ardından açıklama yapan anne Şükran ve baba Nihat Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, Leyla'nın insan eliyle öldürüldüğünü...
'LEYLA'NIN ÖLÜMÜNDE, İNSAN ELİ, MÜDAHALESİ VAR'
Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının bugün görülen duruşmasının ardından açıklama yapan anne Şükran ve baba Nihat Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, Leyla'nın insan eliyle öldürüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:
Ailenin, kızlarının ölümünden sorumlu olan kişiler hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden avukat Tunç, "Önceki duruşmada baba, konuya ilişkin olarak şunu söylemişti; 'Faillerin gerçekten bu işi yaptıklarına yönelik bir delilim elimde yok. Bu yüzden bu işi bunlar yapmıştır diyemem. Ancak kim yapmış olursa olsun onlardan şikayetçiyim' demişti. Anne de aynı şekilde hem fiilden hem işi yapanlardan şikayetçi olmuştu. Tabi biz de mahkemeye işin teknik boyutunu mahkemeye açıkladık. Sonuç itibari ile bu iş birileri tarafından yapılmış. Kim olursa olsun müştekiler yani anne ve baba bu kişilerden tabii ki şikayetçidir. Yoksa kimse kızının katilinin ceza almamasını istemez. Böyle bir durum söz konusu değildir. Yani bu konu hakkında söylediğim gibi baba da kızının katillerinden şikayetçidir" diye konuştu.