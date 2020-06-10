Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor

Bundesliga'da rakiplerin korkulu rüyası olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 2019-2020 sezonunda 38 resmi maçta 44 gole ulaştı. Kariyerinin en iyi sezon istatistiğini yakalayan Lewandowski, Altın Ayakkabı Ödülü'ne göz kırpıyor.

Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında yeni tip koronavirüs salgınından sonra devam eden ilk lig konumundaki Bundesliga'da, bu süreçte çıktığı 5 maçta 5 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığında 30 golle zirvede yer alıyor. Polonyalı golcüyü bu alanda 25 kez ağları sarsarak ikinci sırada yer alan Leipzigli Timo Werner bulunuyor.

EN YAKIN RAKİBİ 27 GOL ATTI

Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü'nün de favorisi konumundaki Lewandowski'nin bu yarıştaki en önemli rakibi ise Serie A'da bu sezon fileleri 27 kez sarsan Lazio'nun İtalyan santraforu Ciro Immobile.