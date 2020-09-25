Lerzan Mutlu, dün İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı

Dün Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depreme canlı yayın yaptığı esnada yakalanan Lerzan Mutlu ise zor anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA ANNESİNİ ARADI

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programında Lerzan Mutlu ve şarkıcı Hande Ünsal depreme canlı yayında yakalandı. Mutlu ve Ünsal deprem esnasında panikleyince annelerini aramak istedi. Ekip arkadaşlarından depremin şiddetini öğrenmelerini isteyen Mutlu, telefonuyla annesini ayarak iyi olup olmadığını öğrendi.