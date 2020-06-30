Bayern Münih, Alexander Nübel'den sonra Leroy Sane'yi de kadrosuna katıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Leroy Sane'nin Bayern Münih'e transferiyle ilgili iki kulübün anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki futbolcu için 55 milyon sterlinlik bonservis bedelini Manchester City'nin kabul ettiği ve Alman yıldızın Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

2016 yılında Schalke 04'ten 37 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığı Manchester City'ye transfer olan Sane, İngiltere kariyerinde iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Alman futbolcu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.

Bayern Münih, Leroy Sane'den önce Schalke 04'ün file bekçisi Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.