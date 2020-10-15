Lenovo Legion Pro cep telefonu özellikleri nelerdir? Lenovo Legion Pro satış fiyatı ne kadar olacak? Lenovo Legion Pro kaç tl?

Android telefonlar arasında çıkan en iyi oyuncu, gamer telefon olarak nitelendirilen Lenovo Legion Pro'nun Türkiye fiyatı çok merak ediliyor. Peki Lenovo Legion Pro nedir, özellikleri nasıldır, kaç tl ye satılacak?

LENOVO LEGİON PRO NEDİR?

Legion Pro, Lenovo'nun yeni cep telefonudur. Telefon tamamen oyunculara yani gamerlara özel üretilmiştir. Mesela kamerası yan taraftan çıkıyor. Telefon genelde yan şeklinde tutulduğu için kamera da yandan yukarı doğru çıkmaktadır.

Legion Pro henüz Türkiye'ye tam olarak gelmedi diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Hakkı Alkan kutu açılışı yapmıştı.

LENOVO LEGİON PRO KAÇ TL OLACAK?

Lenovo Legion Pro'nun henüz Türkiye satış fiyatı belli olmadı. İlerleyen zamanlarda satış fiyatı açıklanabilir.

LENOVO LEGİON PRO CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

Ekran Özellikleri:

Ekran Boyutu : 6.65 inç

Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 (FHD+) Piksel

Piksel Yoğunluğu : 388 ppi

Ekran Teknolojisi : AMOLED

Ekran Özellikleri : Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, HDR10+, 144Hz ekran yenileme hızı, Su itici kaplama, Legion OS/ ZUI12 kullanıcı arayüzü

Dokunmatik Türü : Kapasitif Ekran

Renk Sayısı : 16 Milyon

Ekran Oranı : 19.5:9

Ekran / Gövde Oranı : %81.7

Donanım Özellikleri:

Chipset (Yonga Seti) : Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+

CPU (İşlemci) : Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585)

CPU Üretim Teknolojisi : 7nm+

GPU (Grafik İşlemcisi) : Adreno 650

RAM (Bellek) : 8 GB RAM / 12 GB RAM / 16 GB RAM

RAM Özelliği : LPDDR4x

Dahili Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

Hafıza Kartı Desteği : Yok

Kamera Özellikleri:

Ana Kamera : Çift Kamera: 64 MP, f/1.9, 25mm (geniş), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 120°, 16mm (ultra geniş), Çift Tonlu Çift LED flaş, HDR, panorama

Video Kayıt : 4K@30fps gyro-EIS

Ön Kamera : Mekanik açılan 20 MP, f/2.2, 25mm (geniş), 1/3.1", 0.9µm, LED flaş, HDR, 4K@30fps

Batarya Özellikleri:

Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

Şarj Girişi : USB Type-C

Batarya Teknolojisi : Li-Po

Değişir Batarya : Yok

Batarya Özellikleri : Hızlı Şarj 90W, 10 dakikada %50, 30 dakikada %100 (512GB 16GB RAM model), Hızlı Şarj 65W, (128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM models), Hızlı Şarj 45W, (128GB 8GB RAM model)

Tasarım Özellikleri:

Boyutlar : 169.2 x 78.5 x 9.9 mm (6.66 x 3.09 x 0.39 inç)

Ağırlık : 239 Gram

Renk Seçenekleri : İntikam Kırmızısı, Yanan Mavi

Gövde Malzemesi (Ön/Arka) : Cam

Gövde Malzemesi (Çerçeve) : Alüminyum

İşletim Sistemi:

İşletim Sistemi : Android

İşletim Sistemi Versiyonu : Android 10

Ekstra Özellikleri:

Suya/Toza Dayanıklılık : Yok

Sensörler : İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula

Parmak izi Okuyucu : Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri : Ekran içine gömülü