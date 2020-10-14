Leipzig, Trabzonspor'un hesabına Sörloth'un 93 milyon TL'lik ücretini yatırdı

Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor biraz olsun feraha ulaştı.

Alman ekibi Leipzig'un geçtiğimiz gün bordo mavili kulübün hesabına Alexander Sörloth'un bonservis bedeli olarak 10 milyon euro yaklaşık 93 milyon lira yatırdığı öğrenildi.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı. Futbolculara ödemelerini gününden önce yapan Karadeniz ekibi, yine maaşları erkenden banka hesaplarına yatırdı.