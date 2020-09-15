Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor

Kadrosunda köklü bir değişime giden Fenerbahçe, yaptığı transferler kadar gönderdiği futbolcularla da adından söz ettiriyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan sarı lacivertlilerde Ozan Tufan da takımdan ayrılabilir.

Daha önce Premier Lig'in kapısından dönen Ozan Tufan'ın Avrupa sevdası depreşti. Sezonun ilk haftasında ilk 11'deki yerini Tolga Ciğerci'ye kaptıran millî oyuncunun menajeri vasıtasıyla kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği Ozan Tufan'a çok sayıda talip var. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği Premier Lig. İki sezon önce İngiltere'ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor.

2 DEV KULÜP OZAN'IN TAKİBİNDE

Leicester City ve Crystal Palace'ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde. Ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde.

20 MİLYON EUROYA SERBEST KALIYOR

Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.

Mehmet Ekici'yle yolları ayıran, Zajc'ı kiralık yollayan, Jailson'u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan Ozan Tufan'ı bir yere göndermeyi düşünmüyor.