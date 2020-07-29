Leicester City, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i gündemine aldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip olurken Kosovalı golcü için sarı lacivertlilerin kapısının çalınacağı öğrenildi.

29.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:44

Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına gidemeyen Fenerbahçe'de 2020/21 sezonu için hareketlilik başladı. Transfer piyasası da giderek ısınırken İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu.

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Premier Lig'de bu sezon 5. olan Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

17 GOL-6 ASİST

Takımda bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren futbolcu Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

RİZE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Türkiye'ye Giresunspor formasıyla giriş yapan Muriqi, sırasıyla Gençlerbirliği ve Rizespor'da oynadı. Fenerbahçe, 2019/20 sezonu başında Karadeniz ekibine 2.5 milyon euro vererek oyuncunun bonservisini aldı.