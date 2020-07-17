Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
İngiltere'de futbol liglerinde sona yaklaşılırken, yükselen ve düşen takımlar da belli olmaya başladı. Buna göre, İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
17.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:36
İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.
LİDERLİĞİNİ GARANTİLEMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR
Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.
İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.