Lech Poznan - Benfica UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Lech Poznan - Benfica arasındaki maçtır. Peki Lech Poznan - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

LECH POZNAN - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lech Poznan - Benfica UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 19:55 'de başlayacaktır.

LECH POZNAN - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Benfica maçının Türkiye televizyonlarından canlı yayını bulunmuyor.

LECH POZNAN - BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Poznan Şehir Stadyumu, Poznan'da oynanacak.