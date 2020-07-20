Lebron James'in oyuncu kartı 12,7 milyon TL'ye satıldı

Lebron James, yeni bir rekora imza attı. Los Angeles Lakers'ın süper yıldızının bir oyuncu kartı rekor bedelle alıcı buldu. James'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan oyuncu kartı, açık artırmada 1 milyon 845 bin dolara yaklaşık 12,7 milyon TL'ye satıldı.

Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner satın aldı. Cleveland Cavaliers tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda sadece 23 adet üretilen kart, 35 yaşındaki basketbolcunun imzasını da taşıyor.

DAHA ÖNCEKİ REKOR 6,4 MİLYON TL'YDİ

Bu rekor daha önce, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Angels forması giyen Mike Trout'a aitti. Trout'un kartına ödenen miktar 923 bin dolardı yaklaşık 6,4 milyon TL'ydi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan son belgeseliyle izlenme rekorları kıran Michael Jordan'ın 1986 yılına ait oyuncu kartı 99 bin 630 dolara satılmıştı.