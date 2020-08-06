League of Legends 10.16 Yaması ile Sihirdar Vadisi'ne yeni şampiyon getirecek

LoL dünyada milyonlarca oyuncuya sahip oyunlardan biridir. Yamaları ile oyunu geliştirmeye devam eden Riot Games, yeni şampiyonlarda ekliyor. Riot Games tatile çıkmadan önce uzun bir yama paylaştı. Bufflanan ve nerflenen karakterler de açıklandı.

LOL 10.16 YAMA NOTLARI ZAYIFLATILAN VE GÜÇLENEN ŞAMPİYONLAR

League of Legends 10.16 Yaması ile zayıflatma / nerf alan şampiyonlar

Ashe

Bard

Karma

Karthus

Kha'Zix

Nautilus

Nocturne

Sett

Syndra

Volibear

League of Legends 10.16 Yaması ile güçlendirme / buff alan şampiyonlar

Akali

Evelynn

Fiora

Hecarim

Jax

Jhin

Jinx

Lucian

Miss Fortune

Morgana

Neeko

Rakan

Skarner

Tristana

Veigar

Yasuo

Ziggs

DX11 BETA TESTİ NEDİR?

10.16 yamasında en çok dikkat çeken özelliklerden biri DX11 Beta Testi oldu. Beta testine katılanlara sürpriz hediyeler de verilebilir.

DX11 BETA TESTİNE KAYIT NASIL OLUNUR?

Riot Games > League of Legends > Configs klasörünün içinde bulunan game.cfg dosyasında [General] ayarlarının altına DX11BetaTest=1 satırını eklemeniz gerek.

DX11 Beta Testi ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

LOL HATALARI DA BU YAMA İLE GİDERİLDİ

LOL İSTEMCİSİ: Sohbetin nereye odaklandığına bağlı olarak son satırının eksik görünmesine yol açan hata giderildi.

Eşya Setleri bölümündeki eşya ipuçlarının her zaman görüntülenmemesine yol açan hata giderildi.

"Ayarlar alınamadı" mesajının istenilenden daha fazla görüntülenmesine yol açan hata giderildi.

İstemcinin daha az kullanılan bölümleri, artık üstüne tıklanana dek yüklenmiyor. Böylece istemcinin başlatılma süresi kısalıyor.

İki tarafın da topçu minyonlarının saldırı menzili aynı hale getirildi.

Şampiyonların pek çok yeteneklerinde de değişikliğe gidildi.

YONE KİMDİR? İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ: YONE VE YASUO

Yone'yle ilk tanışmamızda kardeşi Yasuo'nun peşine düşüp onun tarafından öldürüldüğünü görmüştük. Ve geçtiğimiz yedi yıl boyunca bildiğimiz her şey neredeyse bu kadardı. Yone'nin (ve Yasuo'nun) hayatındaki en kötü andan bir kesit.

Yone'yi hayata geri döndürmeden önce cevabını bulmamız gereken birkaç soru vardı.

Hikâye yazarı Michael "Riot Pls" Yichao, "Yone'yi son gördüğümüzde öldüğü düşünülüyordu," diyor. "İlk başlarda Yone'nin ölmemiş olma ihtimali üzerinden ilerlemeyi denedim ama bu pek içime sinmedi. Yone'nin ve hatta daha büyük oranda Yasuo'nun hakkını verememiş olurdum. Bu iki kardeşin hikâyesini tamamen baştan yazmadan ve başlarından geçen olayı önemsizleştirmeden hikâyelerini ileriye taşıdığımdan emin olmak istiyordum."

Yone'nin farklı bir karakter olması gerektiğinin farkına vardı. Dahası, onun kardeşinden bambaşka bir noktada durması gerektiğini fark ettiler. Abi kardeş vadiyi kasup kavuracak gibi duruyor.

YONE SKİLLERİ NELER? YONE YETENEKLERİ

Yasuo'nun abisi Yone, azakana avcısı olarak dirildi. Aralarındaki benzerlikler onların birbirinden ayrılmasına izin vermiyor. Yone'nin Q yeteneğinde de Yasuo'nunkinde olduğu gibi birikme mekaniği var. Oynanış biçimleri de birbirine benziyor.