Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Geride kalan sezonda Serie A'yı 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı kazanan Lazio, sezonu gol kralı olarak kapatan tecrübeli forvet Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı.
31.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:40
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, golcüsü Ciro Immobile'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
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Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano de Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.
"KADROYU GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"
Stefano de Martino, bu imzayla başarılarını pekiştirme ve kadrolarını güçlendirme adına önemli bir adım attıklarını dile getirdi
Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu.