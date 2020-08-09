Lazio, Vedat Muriqi'in transferi için İstanbul'a geldi

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun Vedat Muriqi ısrarı sürüyor. Serie A ekibi, bu transferi bitirmek için bir kez daha harekete geçti. TuttoMercato'da yer alan habere göre; Lazio sportif direktörü Igli Tare ve Kosovalı menajer Shkumbin Qormemeti, Vedat Muriqi transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Lazio'nun 18 milyon euro teklif yaptığı Muriqi için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroda ısrarcı olduğu ve görüşmelerin İstanbul'da devam edeceği vurgulandı. Muriqi'in satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i eski kulübü Çaykur Rizespor'a gidecek. Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta forma giyen Kosovalı golcü, 17 gol, 7 asistlik performans sergiledi.