Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti

Yeni sezon için transfer bombalarını arka arkaya patlatan Fenerbahçe'de yıldız isimler için teklifler de geliyor. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini bitiren sarı lacivertlilerde gündemin bir diğer önemli konusu Vedat Muriqi oldu.

Serie A ekibi Lazio'nun Tottenham, Leicester gibi devlerin de ilgilendiği Vedat Muriqi için yaptığı resmi teklif ortaya çıktı. Kosovalı golcüye 15 milyon euro teklif yapan İtalyan devi, teklifi yükseltti ve 18 milyon euro değerindeki yeni teklifi Fenerbahçe'ye sundu.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi için en az 25 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Öte yandan transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması beklenildiği de ifade edildi.

17 GOL ATTI

26 yaşındaki futbolcu, çubuklu formayla bu sene Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 36 resmi maça çıkıp 17 gol ve 7 asist kaydetti.