La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'yu transfer etti
Önümüzdeki sezon La Liga'da mücadele edecek Cadiz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı. İspanyol golcü ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
23.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:27
La Liga yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.