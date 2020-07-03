La Casa De Papel ne demek? La Casa De Papel ne demek? La Casa De Papel dizi karakterleri

4 sezon yayınlanan ve 5. sezonu merakla beklenen La casa de papel dizisi, İspanyol drama dizisidir. İlk bölümü 2 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol televizyon kanalında yayınlanmıştır. Soygun temasını işlendiği dizide müzikler, karakterler ve çekimi ile kendine hayran bıraktı. Her sezonu merakla beklenen dizide karakterler bir şehir ismini almakta. Film Madrid ve İspanya'da çekilmektedir.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Kendisine profesör diyen soygunun mimarı, Kraliyet Darphanesi'ni soymak için plan yapmış. Bu büyük soygun için zeki, cesur ve çevik suç ortaklarına ihtiyacı vardır. Tarihin en büyük soygun planı için gerekli bu kişiler Tokio, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Monica ve Raquel gibi ülke isimleri alarak kuruluyor. Film güçlü kadın karakteri Tokyo üzerinden anlatılmaktadır. Dostluğun, cesaretin, aşkın ve özgürlüğün sınandığı bu dizi önümüzdeki yılın başında 5. sezonunun yayımlanması beklenmektedir.

LA CASA DE PAPEL NE DEMEK?

Diziyi izleyen bir çok kişinin büyük merakla araştırdığı bir konudur. La Casa De Papel İn anlamı nedir? Dizi İspanyol bir dizidir. Türkçeye çevrildiğinde "kağıt ev" olarak çevrilmektedir. La Casa'ev', Papel ise kağıt' anlamına gelmektedir.

LA CASA DE PAPEL DİZİ KARAKTERLERİ

Tokio, Úrsula Corberó

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

Profesör, Álvaro Morte

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

Berlin, Pedro Alonso

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

Nairobi, Alba Flores

Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

Rio, Miguel Herrán

Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

Denver, Jaime Lorente

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

Raquel Murillo, Itziar Ituño

Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

Mónica Gaztambide, Esther Acebo

Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.

LA CASA DE PAPEL'İN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2018 yılında Uluslararası Emmy Ödülünün sahibi olan dizi, Premios Fénix'te de en iyi drama ödülünü kucaklamıştır.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?

Úrsula Corberó (Tokyo) kimdir?

1 yaşında kariyer serüvenine başlayan güzel oyuncu, henüz 19 yaşındayken Física o Química adlı dizideki Ruth Gomez karakteri ile dikkatleri üstüne çekmiştir. Asıl çıkışını La Casa De Papel dizisinde Tokyo karakteri ile yakalamıştır. Cesur pozları, güzelliği ile ününe ün katmaktadır. Kendini feminist olarak tanımlayan oyuncu Barcelona takımını desteklediği açıkladı. 1.63 boyunda ve 53 kilodur.

Alvaro Morte ( Profesör) kimdir?

İletişim mühendisliği okurken tiyatro ile tanışmış ve oyunculuğa başlamıştır. 2014'te rol aldığı Amar es Para Siempre adlı diziyle üne kavuşmuş asıl çıkışını La Casa De Papel dizisi ile duyurdu. İkiz çocuğu bulunan oyuncunun eşi stilistlik yapmaktadır.

Pedro Alonso ( Berlin) kimdir?

26 yaşında iken Grand Hotel adlı dizi ile İspanya'da tanınmaya başladı. La Casa De Papel dizisi ile meşhur olmuş gibi görünsede, bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Alba Flores ( Nairobi) kimdir?

Aile üyeleri arasında ünlü müzisyen ve yapımcı bulunan oyuncunun annesi tiyatro yapımcısıdır. Tiyatroda başarısı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 2015 yılındaVis a Vis adlı dizi ile dünya çapında üne kavuştu.İspanya'daki Roman halkına yönelik ayrımcılığa karşı mücadelesi ile bilinen oyuncuyu, La Casa De Papel dizisi ile tanıyor olabilirsiniz.

Miguel Herrán ( Rio) kimdir?

25 Nisan 1996 tarihinde doğan oyuncu, Goya Ödül Töreni'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandırdı. La Casa De Papel ile üne kavuşmuştur. 2018 senesinde yine Netflix'te dizi severler ile buluşan "Elite" isimli dizi ile şöhretini devam ettirmiştir.Miguel Herrán'ın 2020 senesi itibari ile değeri 1 Milyon $ dır.

Jaime Lorente (Denver) kimdir?

12 Aralık 1991 doğumlu oyuncu, sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştır. Tiyatro Aşkı için 24 farklı ülkede sahneye çıkmıştır. Ününü Netflix yapımı La Casa de Papel dizisindeki Denver karakteri ile yakalamıştır. Daha sonra yine Netflix yapımı Elite dizisinde yer almıştır. Oyuncu La Casa De Papel ve Elite dizilerinde birlikte rol aldığı Maria Pedraza ile birliktedir.