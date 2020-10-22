KYK borçları siliniyor mu? KYK borç ödeme nasıl yapılır? KYK borç sorgulama ve erteleme

KYK borçlanması bulunanlar, işleyen faizle birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu'na olan borçlarını ödemekte zorlanıyor. KYK borçlarının silinmesini bekleyen öğrenci ve üniversite mezunlarına yönelik yeni nir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Buna göre, KYK borçları yapılandırılacak. İşte, detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Edinilen bilgiye göre, öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin zararlarını gidermek adına en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Söz konusu düzenlemeyle öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenlemenin, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek. Böylelikle yapılandırma yapan öğrenciler, taksit ödemeye 1 yıl sonra başlamış olacak.

KYK BORÇ ÖDEME NASIL YAPILIR?

a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler; borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler; borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinde yer alan 'E-Ödeme Bölümü' ya da 'Geri Ödeme Bölümü'nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.

KYK BORÇ ÖDEME...

KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

KYK borç erteleme başvurusu, yine e-devlet aracılığı ile gerçekleştiriliyor. E-Devlet sistemine TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına giriş yapılacak.

Daha önce kredi geri ödeme erteleme başvurusu bulunmuyor ise "Yeni Başvuru" düğmesini tıklayarak kredi geri ödeme erteleme başvurusu yapabilirsiniz.

"Yeni Başvuru" düğmesini tıkladığınızda açılan formda iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenir.

Sonrasında "Borç Erteleme Talep Türü" olarak aşağıdakilerden biri tercih edilir:

* İşsizlik Sebebiyle

* Askerlik Sebebiyle

* Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden biri işaretlenmeli ve "İleri" düğmesi tercih edilmelidir. Öğrenim/ katkı kredisi borcu geri ödemesi ertelenebilir durumda ise ''Başvur'' denilmelidir.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir.

Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır.

Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur.

Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.

KYK BORÇ SORGULAMA...