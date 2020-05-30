Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 6 Haziran'da 28. yeni bölüm ile dizi severlerle olacak. Yeni bölümde çift, gittikleri terapistin de önerisiyle kısa süreliğine anne ve baba olacak. İkilinin muhteşem anlar yaşadığı zamanların yanında, Yıldız'ın, Şule ile ilgili belgeleri elinde tuttuğu haberi, Kuzey'i hayal kırıklığına uğratır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk izle...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI

Ekrana gelmeye hazırlanan yeni bölümde; Kuzey, Yıldız'ı bir çift terapisine gitmeye ikna eder. Terapist ise ikiliden bir çocuğa anne ve babalık etmelerini ister. Üç günlük yalancı anne-babalık çifti birbirine yakınlaştırırken, aynı zamanda eğlenceli sahnelere de neden olurlar. Bunlar yaşanırken bir yandan da Kuzey, Şule'nin ihanet belgelerinin aslında Yıldız'da olduğunu öğrenir.

Nahide ise yıllardır özlemini çektiği şeyin haberini biricik kocası Sefer'e açıklar. Nahide sonunda bir bebek bekler. Haber tüm ailede coşkuya neden olur. Kuzey'in üç haylaz kızı da yayla havasını bir defa almışlardır ve oranın özlemiyle yanıp tutuşurlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kuzey'in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey'in kurtulmak için, Yıldız'a kavuşmak adına attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes Kuzey'i bulmaya çalışırken, onun umutları neredeyse tükenmek üzeredir. Belki de her şey tersine dönüp Yıldız, prensini kurtaracaktır. O olmasa dahi en yakın dostu Sefer onu kurtarmaya mutlaka gelecektir. Mutlu biteceğini düşündüğü hikaye kötü sona yaklaşmaktadır.

Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çeker. Ama bu, kendisini Kuzey'in kollarına atacağı anlamına gelmez. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız'a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı tüm sorunlar bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaraz. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı yine onun avucundadır.