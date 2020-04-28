Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay oldu

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar bir anda gündemin bir numaralı konularından biri oldu.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü öne sürülmüş, ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

FOTOĞRAFTAKİ KİM?

Ölüp ölmediği hala gizemini koruyan Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Sosyal medyada viral olan ve binlerce paylaşılan fotoğrafın Kim'in babasının cenaze törenine ait olduğu öne sürüldü.

MEKTUP GÖNDERDİ İDDİASI

Dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı