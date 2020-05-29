Kusursuz gibi bir cilt için patates maskesi uygulaması! Patates maskesi nasıl yapılır?

Kolay şekilde uygulayacağınız patates maskesi, her evde bulunan malzemelerle yapılabilmesi nedeniyle pratik maskedir. İşte cildiniz mermer gibi yapacak patates maskesi ve tarifi…

PATATES MASKESİ HAZIRLANIŞI VE UYGULAMASI

Patatesin kabuklarını soyup rendeleyin. Rendelediğiniz patatesleri sıkıp suyunu çıkarın.İşlem sonucunda posa ve sıvı olarak iki ayrı malzeme elde edeceksiniz. Patates sıvısı ile yüzünüz yıkayın. Posayı da gözaltlarınıza uygulayıp bir süre bekleyin. Bu işlemleri yaptıktan sonra yüzünüz bol suyla yıkayın.

Bu uygulamayı haftada 3 defa uygulayabilirsiniz. Cildinizde hassasiyet varsa doktorunuza başvurduktan sonra patates uygulaması yapabilirsiniz.

PATATESİN CİLDE FAYDALARI

Patates ciltte peeling etkisi göstererek ölü derileri arındırır.

Gözaltı şişliklerini dindirir.

Patates cildi sıkılaştırır ve dinç görünüm sağlar.

Akne ve sivilcelerden kurtulmayı sağlar.

Patates cildi nemlendirir ve kuru ciltlere çözüm olur.

Gözaltı morlukları ve cilt lekelerine karşı etkilidir.

Cilt rengini açar.

Güneş lekelerine çözüm olur.

Not: Bütün cilt maskesi uygulamalarınızda öncelikle doktor tavsiyesi alınız.