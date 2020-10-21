Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni sezon 30. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni sezonda neler olacak?

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Kuruluş Osman en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 30. bölüm izleme linki! 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON 3. BÖLÜMDE (30. BÖLÜMDE) NELER OLACAK?

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜM CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burak Özçivit - (Osman Bey), Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu.

Nurettin Sönmez - (Bamsı Beyrek), Osman Gazi'ye destek verir.

Ragıp Savaş - (Dündar Bey), Osman Gazi'nin amcası.

İsmail Hakkı Ürün - (Samsa), Osman Gazi'nin yoldaşı.

Emre Basalak - (Gündüz Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu.

Özge Törer - (Rabi'a Bala Hatun), Şeyh Edebalı'nın kızı.

Buse Arslan Akdeniz - (Aygül Hatun), Dündar Bey'in kızı.

Aslıhan Karalar - (Burçin Hatun), Bamsı'nın gelini.

Açelya Özcan - (Ayşe Hatun), Gündüz Bey'in eşi.

Yiğit Uçan - (Boran Alp), Osman Bey'in alpi.

Emel Dede - (Gonca Hatun), Bala Hatun'un arkadaşı.

Ali Sinan Demir - (Dursun Fakıh), Şeyh Edebalı'nın muridi.

Ömer Ağan - (Saltuk Alp), Dündar Bey'in alpi.

Seda Yıldız - (Şeyh Edebali), Ahilik teşkilatının lideri.

Didem Balçın - (Selcan Hatun), Osman Gazi'nin yengesi.

Selin Deveci - (Aybüke Hatun), Selcan Hatun'un hizmetçisi.

Celal Al - (Abdurrahman Gazi), Ertuğrul Gazi'nin alpi.

Burak Çelik - (Kongar/Göktuğ), Eski Moğol komutanı. Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi.

Atilla Güzel - (Ayaz Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Tolga Akkaya - (Dumrul Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Mete Deran - (Çetin Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Sezgin Erdemir - (Sungurtekin Bey), Osman Gazi'nin amcası.

Çağkan Çulha - (Bahadır), Dündar Bey'in oğlu.

Yeşim Ceren Bozoğlu - (Hazal Hatun), Dündar Bey'in eşi.

Tamer Yiğit - (Ertuğrul Gazi), Osman Bey'in babası.

Cüneyt Arkın - (Aksakallılar Lideri), Osman Bey'in yoldaşı.