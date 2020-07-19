Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

İç piyasada fiyatının artma riskine karşın dış piyasaya satılması ön izne bağlanan kuru soğan ve patateste ön izin kalktı.

19.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:53

Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.

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Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖN İZİN UYGULAMASINA SON VERİLDİ

Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.