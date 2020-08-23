Kuralsız filmi konusu ne? Kuralsız oyuncuları kimler?

Kitap serisinden uyarlanan Kuralsız filminin orijinal adı, Insurgent'tır. Serinin ikinci filmidir. Tris'in devrim niteliğinde olan, hiyerarşik düzene baş kaldırışı Kuralsız ile çok daha zorlu bir mücadeleye dönüşüyor.

KURALSIZ FİLMİ KONUSU



Shailene Woodley ve Theo James "Uyumsuz" serisinin ikinci filmi özgün adı "Insurgent" olan "Kuralsız"da Tris ve Four karakterleriyle karşımıza çıkıyor. "Uyumsuz"un devam filmi olan "Kuralsız"da harabe halindeki duvarlarla çevrili Chicago kentinde geçiyor. Özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda beş farklı hiziplere bölünen toplumdaki ayrımcı yapılanmaya karşı çıkan Tris, işleyen düzeni değiştirecek güce sahip olduğunu keşfeder.

Tris Prior, sevdiği insanları ve kendini bu düzenin ortasından kurtarmak için zorlu bir mücadele içerisinde yer alır. Fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşk kavramı şimdi her şeyden çok daha önemli bir yerdedir. Tris ve Four düzen karşı çıktıklarından yönetici elit tarafından tehlikeli olarak kabul edilir.

Shailene Woodley canlandırdığı Tris karakteri hakkında şunları söyledi: "Bu karakteri oynamaya bayıldım. Onun kuvvetine hayran kaldım. "Uyumsuz"dan farklı ve eğlenceli bir film oldu. İlk filmde Tris'in pozisyonunun nerede olduğunu söyleyebilirdiniz. Ama bu filmde duygularını belli bir ana kadar gizli tutuyor ve sonra bırakıyor. Onlar artık bir sır olmaktan çıkıyor."

KURALSIZ FİLMİ OYUNCULARI

Shailene Woodley - Beatrice "Tris" Prior

Theo James - Tobias "Dört" Eaton

Octavia Spencer - Johanna Reyes

Jai Courtney - Eric Coulter

Ray Stevenson - Marcus Eaton

Zoë Kravitz - Christina

Miles Teller - Peter Hayes

Ansel Elgort - Caleb Prior

Maggie Q - Tori Wu

Naomi Watts - Evelyn Johnson-Eaton

Kate Winslet - Jeanine Matthews

Mekhi Phifer - Max

Daniel Dae Kim - Jack Kang

Keiynan LonsdaleUriah Pedrad

Ashley JuddNatalie Prior

Suki Waterhouse - Marlene

Janet McTeer - Edith Prior

Rosa Salazar - Lynn

Emjay Anthony - Hector

Jonny Weston - Edgar