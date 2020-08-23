Kuralsız filmi konusu ne? Kuralsız oyuncuları kimler?
Shailene Woodley ve Theo James "Uyumsuz" serisinin ikinci filmi özgün adı "Insurgent" olan "Kuralsız"da Tris ve Four karakterleriyle karşımıza çıkıyor.
Kitap serisinden uyarlanan Kuralsız filminin orijinal adı, Insurgent'tır. Serinin ikinci filmidir. Tris'in devrim niteliğinde olan, hiyerarşik düzene baş kaldırışı Kuralsız ile çok daha zorlu bir mücadeleye dönüşüyor.
KURALSIZ FİLMİ KONUSU
Shailene Woodley ve Theo James "Uyumsuz" serisinin ikinci filmi özgün adı "Insurgent" olan "Kuralsız"da Tris ve Four karakterleriyle karşımıza çıkıyor. "Uyumsuz"un devam filmi olan "Kuralsız"da harabe halindeki duvarlarla çevrili Chicago kentinde geçiyor. Özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda beş farklı hiziplere bölünen toplumdaki ayrımcı yapılanmaya karşı çıkan Tris, işleyen düzeni değiştirecek güce sahip olduğunu keşfeder.
Tris Prior, sevdiği insanları ve kendini bu düzenin ortasından kurtarmak için zorlu bir mücadele içerisinde yer alır. Fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşk kavramı şimdi her şeyden çok daha önemli bir yerdedir. Tris ve Four düzen karşı çıktıklarından yönetici elit tarafından tehlikeli olarak kabul edilir.
Shailene Woodley canlandırdığı Tris karakteri hakkında şunları söyledi: "Bu karakteri oynamaya bayıldım. Onun kuvvetine hayran kaldım. "Uyumsuz"dan farklı ve eğlenceli bir film oldu. İlk filmde Tris'in pozisyonunun nerede olduğunu söyleyebilirdiniz. Ama bu filmde duygularını belli bir ana kadar gizli tutuyor ve sonra bırakıyor. Onlar artık bir sır olmaktan çıkıyor."
KURALSIZ FİLMİ OYUNCULARI
Shailene Woodley - Beatrice "Tris" Prior
Theo James - Tobias "Dört" Eaton
Octavia Spencer - Johanna Reyes
Jai Courtney - Eric Coulter
Ray Stevenson - Marcus Eaton
Zoë Kravitz - Christina
Miles Teller - Peter Hayes
Ansel Elgort - Caleb Prior
Maggie Q - Tori Wu
Naomi Watts - Evelyn Johnson-Eaton
Kate Winslet - Jeanine Matthews
Mekhi Phifer - Max
Daniel Dae Kim - Jack Kang
Keiynan LonsdaleUriah Pedrad
Ashley JuddNatalie Prior
Suki Waterhouse - Marlene
Janet McTeer - Edith Prior
Rosa Salazar - Lynn
Emjay Anthony - Hector
Jonny Weston - Edgar