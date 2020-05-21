İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen İran'da, Traktör Sazi kulübünün CEO'su Sohrabi, liglerin tamamlanması konusuyla ilgili, "Play Station'da oynayarak ligleri bitirelim" dedi.

21.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:18

Bir dönem teknik direktör Mustafa Denizli'nin de görev yaptığı İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin tamamlanmasıyla ilgili ilginç bir öneride bulundu.

Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı

Lig maçlarının tamamlanmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan kulüp CEO'su, "Ligdeki takımlardan birer temsilci gönderilsin ve Play Station'da oynayarak ligi bitirelim" dedi.

"SEYİRCİSİZ OYNANIRSA HEYECANI OLMAYACAK"

Maçların başlamasının kulüpler ve milli takım açısından olumsuz olacağını dile getiren Sohrabi, "Bugünlerde maçlar seyircisiz oynanırsa heyecanı olmayacak. Buna ek olarak kulüpler ve milli takımlar sağlık koşullarının tam anlamıyla güvenceye alınmadığı bu ortamda zarar görecek" şeklinde konuştu.

MUSTAFA DENİZLİ DE GÖREV YAPMIŞTI

Teknik direktör Mustafa denizli, Temmuz-Aralık 2019 tarihleri arasında 5 ay Traktör Sazi'de görev yapmıştı.