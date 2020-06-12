Zaman zaman yaşanan ve yaşam kalitesini düşüren kulak tıkanıklığı sorunu bireyler için sorun olmaktadır. Uzman doktorların tavsiyeleri ile Kulak tıkanıklığı, kulak tıkanıklığına ne iyi gelir, kulak tıkanıklığı nasıl geçer, kulak tıkanıklığı nasıl açılır, kulak tıkanıklığı açma, kulak tıkanıklığına çözüm konularında açıklamaları okuyabilir, kulak sağlığınız konusunda daha bilinçli olabilirsiniz. İşte kulak tıkanıklığı ve çözümleri…

KULAK TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Kulak neden tıkanır?

Kulaklar aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı tıkanabilir

1- Yükseklikte, uçak kalkışında, kanyon veya tepelik arazide veya dalış sırasında şiddetli basınç kulak tıkanmasına neden olabilir.

2- Dış kulakta kulak kiri birikmesi kulak tıkanmasına neden olur.

kulakta meydana gelen enfeksiyon

3- Banyo veya yüzme sırasında kulak kanalına giren su.

4- Her yaştan insan tıkanmış kulak sorunu ile karşı karşıya kalabilir.ancak çocuklar daha fazla soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla karşı karşıyakulak tıkanıklığı sorunuyla karşı karşıya kalabilirler.

5- Sık sık seyahate çıkanlar ve yüzücüler de kulak tıkanıklığı problemiyle karşı karşıya kalabilirler.

KULAK TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kulak tıkanıklığında görünen semptomlar, kulak tıkanıklığının nedenlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kulak tıkanıklığının belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kulakta dolgunluk hissi

İşitme engelli

Kulakta haşhaş, çınlama ve ıslık sesleri.

Bir enfeksiyon nedeniyle ağrı

Denge kaybı.

Kulak ağrısı.

Kulak tıkanıklığı

KULAK TIKANIKLIĞI NASIL AÇILIR?

Tıkalı kulak nasıl açılır diye kara kara düşünmenize gerek yok çünkü kulak tıkanıklığı genelde geçici bir problemdir ve bazen birkaç saatte bazen de birkaç günde kendi kendine geçer. Kulak tıkanıklığı geçmediği ve ağrı hissetmenize sebep olduğu takdirde Kulak Burun Boğaz doktoruna gitmeniz doğru olacaktır.

Tıkalı kulağın nasıl açılacağı aslında kulak tıkanıklığının nedenine bağlı olarak değişim gösterir. Tıkalı kulağın açılması için ilk yapılması gereken; östaki borusunun açılmasını sağlayıp basıncı hafifletmektir. Bu şekilde kulak rahatlayacaktır. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Sakız çiğneyebilirsiniz, esneyebilirsiniz ya da nefes alıp burun deliklerinizi ve ağzınızı kapatarak nefesinizi vermeye çalışır gibi yapabilirsiniz.

KULAK TIKANIKLIĞI İÇİN EVDE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Kulak tıkanıklığı bitkisel yöntemlerle de tedavi edilebilir. Ancak kulak tıkanıklığının nedeninin ilk olarak bilinmesi için uzmana danışılması gerekmektedir. Kulak tıkanıklığı nasıl geçer, kulak tıkanıklığına evde bitkisel çözüm yöntemleri nelerdir diyorsanız işte cevapları…

KULAK TIKANIKLIĞI ÇÖZÜMÜ/ Sıcak su torbası

Kulağınıza sıcak kompres uygulayabilirsiniz. Tıkalı kulağı açmak için uygulayacağınız sıcak kompres östaki borusunun genişleyip rahatlamasını sağlayacaktır. Sıcak kompresi kulağınıza sıcak su torbası tutarak uygulayabilirsiniz. Sıcak su torbanız elinizde mevcut değil ise havlu ısıtıp kulağınıza tutabilirsiniz.

KULAK TIKANIKLIĞI ÇÖZÜMÜ/ Zeytinyağı

Bir çay kaşığı zeytinyağını cezvede ılıtın. Ancak sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Ilık zeytinyağını kulağınıza 3-4 damla damlatın ve diğer kulağınızın üzerine uzanın ve 10 dakika boyunca tıkalı olan kulağınız havada kalacak şekilde bekleyin. 10 dakika dolduktan sonra zeytinyağı damlattığınız kulağınızı yan yatırın, aşağıya bakacak duruma getirin ve zeytinyağının iyice akmasını bekleyin.

Kulak tıkanıklığı

KULAK TIKANIKLIĞI ÇÖZÜMÜ/ Valsalva manevrası

Antonia Maria Valsalva tarafından geliştirilen Valsalva manevrası, çeşitli kulak tıkanıklıklarından kurtulmanın en etkili yollarından biridir. Bu tekniği kullanarak orta kulağınızdaki basıncı kolayca eşitleyebilirsiniz.

•Derin bir nefes al ve ağzını kapat.

•Parmağını parmağınızla parmaklarınız arasında sıkıştırın ve başınızı hafifçe geriye doğru eğin.

•Kulaklarınızı eşitlemek için burnunuza doğru nefes alın. Bir 'çıt' sesi duymalısınız.

Valsalva manevrası tipik olarak anlık sonuçlar verir. Fakat kulaklarınız hala tıkanmış hissediyorsa, tekrar denemeden önce birkaç dakika bekleyin.

KULAK TIKANIKLIĞI ÇÖZÜMÜ/ Esneme

Kulak tıkanıklığını açan bir diğer yöntemde esneme yöntemidir. Esneme ayrıca, yutmaya oldukça benzer bir şekilde kulaklardaki hava basıncını dengelemeye yardımcı olur. Aslında esneme, eşzamanlı hava girişi ve kulak zarının gerilmesi olarak tarif edilir. Eğer kulaklarınız tıkanmışsa, yapabileceğiniz en kolay yöntem budur.

•Ağzını olabildiğince geniş açın ve esneyin.İşlemi daha fazla desteklemek için, etkilenen kulağın kulak memesini çekin.

KULAK TIKANIKLIĞI ÇÖZÜMÜ/ Sarımsaklı zeytinyağı

•2 yemek kaşığı zeytinyağını mikrodalgada güvenli bir kaseye dökün.

•Soyulmuş ve doğranmış sarımsağa 2 karanfil ekleyin. Doğrama yerine karanfilleri de parçalayabilirsiniz.

• Kaseyi 10 ila 15 saniye boyunca mikrodalgada bekletin.

Nasıl kullanılır?

•Yağı mikrodalgadan çıkarın ve ılınmasını bekleyin bekleyin.

•Sıcak sarımsak yağının birkaç damlasını, etkilenen kulağa, bir damla damlatın.

•Bu çare kulaklarınızın kulak kiri ile tıkanması halinde anında rahatlama sağlarken, kulak iltihabından kurtulmak içinde işinize yarayacaktır.

Saç kurutma makinesi yöntemi

•Saç kurutma makinesini sıcak veya orta ısı ayarına getirin ve ılık havayı etkilenen kulağa yönlendirin.

•Kulak kanallarını açmak ve kurutma işlemine yardımcı olmak için kulak memenizi aşağı doğru çekin.

•Bunu bir seferde yaklaşık 5 dakika veya daha az yapın.

Kulak tıkanıklığı

KULAK TEMİZLİĞİ YAPARKEN BİLİNÇLİ OLUNMALI

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hakan Yenice kulak kiri ve temizleme yöntemlerinin zararları hakkındaki en önemli soruları yanıtladı!

Buşon (Kulak kiri veya kulak tıkacı) Nedir?

Buşon gerçek anlamda kir değildir. Kulak kanalı derisinde salgıyı yapan özel bezler vardır. Kulak kiri olarak isimlendirilen, ancak gerçekte vücudun doğal ürünü olan bu yağlı salgının görevi toz ve diğer parçacıkları tutarak bunların kulak zarına ulaşmalarına engel olmaktır. Normalde kulak kanalında az miktarda birikir ve tuttuğu toz parçacıkları ile birlikte zaman zaman kendiliğinden dışarı atılır.

Kulak Tıkanıklığı Nasıl Temizlenmeli?

Kulaklarınızı hiç bir zaman temizlememelisiniz. Dış kulak yolunun en derin kısmında kulak zarı bulunur. Kulağı temizlemek için sokulacak herhangi bir cisim kulak salgısını zara doğru itebileceği gibi kulak zarına da zarar verebilir. Ucu pamuklu kulak temizleme çubuğu kullanan kişiler, pamuğun ucuna sıvanan salgıyı görünce temizlediklerini düşünürler ancak salgının çoğunu zara doğru itmektedirler.

Buşon Neden Birikir?

Kulak salgısı normalde dışarı atılmasına rağmen bazı durumlarda kulakta birikerek tıkanıklığa yol açar.

Tozlu ve kirli ortamlarda çalışma

Dış kulak yolunda darlık nedeniyle buşonun dışarı atılamaması

Denize girme veya banyo sırasında dış kulak yolundaki az miktardaki salgının şişmesi

Kulak Tıkandığında Ne Yapılmalı?

Öncelikle bir KBB uzmanının muayenesi ile tıkanıklığın gerçekten buşona bağlı olup olmadığı belirlenmelidir. Buşon saptandıktan sonra yapılacak tek şey buşonu çıkarmaktır. Bunun için en çok 3 yöntem kullanılır;

Küret ile temizleme

Aspiratör ile vakumlama

Su ile yıkama

Bu yöntemlerin hangisinin kullanılacağı, dış kulak yolunun ve buşonun durumuna göre KBB uzmanı tarafından seçilir. Su ile yıkamanın tek dezavantajı kulak zarının delik olduğu durumlarda orta kulağa zarar vermesi ve dış kulak iltihaplarında da uygulanmasının sakıncalı olmasıdır.

Buşon temizlenmesi periyodik olarak yapılan bir işlem değildir. Ne zaman kulak tıkanıklığı yapacak duruma gelirse o zaman temizlenir.

Bir kere yıkanan (temizlenen) kulağın hep yıkanması gerekir mi?

Bu tamamen yanlış bir inanıştır. Kulakları yıkatmanın alışkanlıkla ilgisi yoktur. Bazı kimselerde kulak yolunda daha çabuk buşon birikir.

Kulak tıkanıklığı

ÖKSÜRÜK KULAK TIKANIKLIĞI BELİRTİSİ OLABİLİR

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güvener kulak tıkanıklığı ile ilgili bir çok önemli noktanın altını çizdi...

Kulak kiri (tıptaki adıyla serümen buşon) vücudumuz tarafından üretilen doğal bir salgıdır. Aslında adının çağrıştırdığı anlamda kir değildir ve temizlikle titizlikle direkt bir ilgisi yoktur. Dış kulak cildimizin kendi kendini temizleme sisteminin bir parçasıdır. Ömrünü tamamlamış ve kulak kanalına dökülmüş eski yüzeysel cilt tabakaları, ciltteki ter bezleri ve yağ bezlerinin salgılarından meydana gelir. Kulak kanalının dış kısmına doğru adeta koruyucu bir katman oluşturarak yabancı maddelerin kulağa kaçmasını kısmen önler, ayrıca içerdiği maddelerle bakteri ve mantarların üremesine engel olur.

Normalde kulak kanalı cildinin içten dışa doğru göç hareketi ve çene hareketleriyle buşon çok küçük parçalar halinde dışa doğru atılır ve hiç bir sorun oluşturmaz. Doğal seyreden ve kendi kendini temizleyen kulak kiri için hiç bir temizlik işlemi ve müdahale gerekmez.

Bazı insanlarda kulak kirinin aşırı üretimi ya da kendi kendini temizleme mekanizmasında bir bozukluk söz konusudur. Bunun nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Amerikan KBB Akademisinin verilerine göre çocukların %10'unda, yetişkinlerin %5'inde böyle bir sorun görülebilmektedir. Yaşlı insanlarda bu oran belirgin olarak yükselmektedir.

Bu durumda aşırı miktarda kulak kiri dış kulak kanalını tıkayarak çeşitli semptomlara yol açabilir. İşitme kaybı, kulakta ağrı ve dolgunluk hissi, uğultu gibi şikayetler en sık rastlananlardır. Bazen sebepsiz kuru bir öksürük, hafif baş dönmeleri gibi şikayetlerde de kulak kiri altta yatan faktörlerden biri olabilir. Kimi zaman kirle tıkalı kulaklar, yüzme, duş alma sonrası suyla temas edip şişerek aniden bulgu vermeye başlayabilirler.Bu tip bulguların kulak kiri birikiminin yanı sıra başka bir çok ciddi kulak hastalığında da görülebileceği unutulmamalı, böyle şikayetlerin varlığında bir doktora muayene olunmalıdır.

Pamuklu kulak çubuklarını veya başka cisimleri kulak kanalının içine sokmak doğru bir yaklaşım değildir. Pamuğun ucunda bir miktar kir çıkarılmış gibi görünse de, aslında büyük kısmı içeriye doğru itilmiş olur. Ayrıca dış kulak yoluna ve kulak zarına zarar verme riski de oldukça yüksektir.

Kulak kirinin temizlenmesinde çeşitli yöntemler kullanılır. Küret adı verilen, bu iş için üretilmiş kıvrık metal enstrümanlarla kurumuş sert yapıda kirler çıkarılabilir. Daha yumuşak yapıda kirler aspiratörle veya ılık su ve şırıngayla yıkama yöntemiyle temizlenebilir. Kir çok büyük miktardaysa ve kanalı tamamen tıkıyorsa, bir kaç günlük yumuşatıcı damla uygulamaları gerekebilir.

Kulak kiri aslında önemli bir sağlık sorunu olarak görülmemesine rağmen, iletim tipi işitme kayıplarının en sık görülen sebebidir. Bu rahatsızlık sürekli tekrarlama eğiliminde olduğundan, belirli aralıklarla kir tekrar birikecek ve tekrarlayan bulgulara yol açacaktır. Yani genel olarak yanlış inanılan şekilde bir kez temizlenmiş olması tekrarlamaların sebebi değildir. Bilinen bir önlem olmamakla birlikte yumuşatıcı kulak damlalarının belirli aralıklarla kullanılması tekrar tıkanmaya kadar geçen süreyi biraz uzatabilir.

KULAK ÇÖPÜ YERİNE HAVLU KULLANIN

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Kirazlı, yaz aylarında kulak yolu iltihaplanmalarında, mantarlarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Kulak zarının işitmeyi sağlamanın yanı sıra orta kulağı dış ortamdan koruyan bir yapı olduğunu, zarı delik olan kişilerin suyla temasla birlikte çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşacağını ifade eden Kirazlı, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında özellikle kulak akıntıları, iltihaplanma çok karşılaşılan bir problem. Suyla temastan sonra kulak zarına zarar vermemek adına kulak çöpü kullanılmamalı. Kulak zarı, dışardan girişten itibaren 2,5 cm mesafede, eğimli bir şekilde yerleşen bir yapı. Böyle bir derin temizlik yapıp kulak çubuğunu içine sokmak kontrolsüz bir işlem ve bunun yapılması çok sakıncalı. Dış kulak yolu kendi kendini zaten temizliyor. Çok harika bir yapısı var ve içerdeki tüm salgı dış ortama doğru vibrasyon dediğimiz göç edici şekilde dışa doğru gider.

Siz içeri doğru oynarsanız kendini düzenleyen mekanizmayı bozabilirsiniz. 'Kulağı temizleyeyim' derken bu organın kendi kendini temizleme özelliğini bozarsınız ve çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Salgıların birikip buşon dediğimiz yapılar ortaya çıkabiliyor. Bunlar da suyun temasıyla kokuşup mantarın gelişimine neden oluyor. Kulak çubuklarıyla temizliği önermiyoruz. Hem tehlikeli hem de kulağın kendini temizleme mekanizmasını bozan bir işlev olarak görüyoruz. Kulak çöpüyle dış kısımda sadece sınırlı bir temizlik yapılabilir. "

Dikkat edilmemesi halinde havuz ve denizin kulak sağlığı açısından ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Kirazlı, şöyle devam etti:

"Hijyenik olmayan havuz ve deniz, kulak için risktir. Mavi bayraklı bir deniz sakıncalı olmayabilir ancak havuzlar oldukça tehlikeli. Kulak zarınız delikse havuz ortamından içeriye iltihap çok rahat girebilir. Kulak zarı delik olmayan kişilerde yaz aylarında çok fazla mantar enfeksiyonu görüyoruz. Denizden çıktıktan veya banyo yaptıktan sonra kullanılan kulak çöpü, kulak çatlaklarına yol açıp kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanmasına yol açabilir. Bunun mantar olan şekilleri var ki dünyadaki en ağrılı hastalıklardan birisidir ve yaz ayını hastaya zehir eder.

Sudan çıktıktan sonra mutlaka havlunun üstüne içindeki suyu hafif masajla boşaltmak lazım. Ayrıca, bazı bünyeler kulakta buşon dediğimiz salgı üretimini biraz fazla yapıyor. Bu tür rahatsızlı olanlar özellikle yaz ayları öncesinde mutlaka bir kulak hekimine görünüp Bazı bünyeler kulakta buşon dediğimiz salgı üretimini biraz fazla yapıyorlar. Bu kişilerin mevsim başlamadan bir kulak hekimine görünür ve sağlık sorununu hallederse yaz ayını rahat geçirir. "

KULAKLARIMI TEMİZLEYEYİM DERKEN KAŞINTIYA NEDEN OLMAYIN!

Op. Dr. Sevilay Sönmez, kulak temizliği ile ilgili yapılan yanlışlıklar ve oluşabilecek sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Kulak kanalı kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir

Kulak zarından başlayıp kulak kanalı girişine doğru olan göç hareketi ile kulak kendi kendini temizleme özelliğini sağlamaktadır. Ayrıca kulak içindeki serumen (Seruminöz ve sebase isimli iki çeşit bez salgısı birbirine karıştığında orta çıkan sarı-kahve renkteki madde) içeriğindeki yağ asitleri sayesinde antibakteriyal bir etki sağlar.

Serumen normal miktarlarda bulunduğunda kulak için nemlendirme, asit-baz dengesini sağlama gibi fonksiyonları olan bir salgıdır, bariyer oluşturarak sudan korur, dış ortamdan gelen tozun ve diğer partiküllerin kulağın daha iç kısımlarına gitmesini önler. Kulak kiri, kulağı korumakla görevli normal bir salgı olarak kabul edilmeli ve temizlik işi kulağa bırakılmalıdır. Rahatsız edici şekilde kulak kepçesinden görülen akıntı var ise dış kulak kısmı temiz bir bez ile silinebilmektedir.

Sekresyonun aşırı üretilmesi, tozlu ve kirli ortamlarda çalışma, dış kulak yolunda darlık nedeniyle buşonun dışarı atılamaması, denize girme veya banyo sırasında dış kulak yolundaki az miktardaki salgının şişmesi ve son olarak dış kulak yolunun kıkırdak kısmında bulunan kılların serumen tuzağı oluşturarak serumenin birikmesine neden olması kulak salgısın tıkaç oluşturarak rahatsızlık vermesine yol açabilmektedir. İşitme cihazı kullananlar ve çağrı merkezi çalışanları gibi sürekli kulaklık kullanmak zorunluluğu olan kişiler kulaklık ile mevcut serumeni daha ileri iterek kulağın kendi kendini temizlemesine engel olmaktadırlar, bu grup hastalarda tıkayıcı kir oluşma olasılığı daha fazladır.

Kulak temizliği için sivri ve uzun cisimleri kullanmak gibi yapılan yanlışlar nedeniyle kulak zarı delinebilmektedir. Kulak kanalı çok hassas olduğundan Q-tips (pamuklu kulak temizleyicisi), saç tokası, örgü şişi, tığ, araba anahtarı, bükülmüş kâğıt, peçete parçaları gibi akla hayale gelmeyen daha pek çok maddelerle karıştırılırsa kolayca zarar görebilir. Bunun için dirsekten küçük hiçbir şey asla kulağa sokulmamalıdır. Dış kulak yolu enfeksiyonlarına meyil hazırlama ya da temizleme işlemi sırasında fazla çaba, kazayla birisinin çarpmasına bağlı oluşan kulak zarı yırtıkları ve bunun yol açtığı kronik orta kulak enfeksiyonları oluşabilir. Bebek ve çocukların dış kulak yolları daha dar ve kulak kanalları daha hassas olduğu için bu tarz temizleme materyallerinden özellikle kaçınılmalıdır.

Kulakları fazla kir üretmeye eğilimli ya da işitme cihazı kullanan kişiler 6-12 aylık periyotlarla kulak burun boğaz doktorunuza muayene olup önerildiği takdirde kulak temizliği işlemi yaptırabilirler. Uygun biçimde yapılacak temizlettirme işlemlerinin alışkanlığa yol açacağını düşünmek yanlıştır.

Bu ellerimi yıkamayayım yoksa kirlenir düşüncesi ile aynı mantıktadır. Kulak zarının yırtık, delik olmadığından emin olan kişiler, serumenin yumuşayıp kolay bir şekilde atılması için haftada 1 kez banyo öncesi 3-4 damla gliserin kullanılabilir. Kulak kirleri sıklıkla KBB uzmanı tarafından mikroskop eşliğinde görülerek, aspiratör ve özel küçük aletlerle temizlenir.

İrrigasyon denilen su ile yıkama yöntemi ise sıklıkla kullanılan diğer bir yöntemdir; ancak İrrigasyon ehil ellerde yapılmıyorsa komplikasyona açık bir girişimdir. İrrigasyon uygulayıcıya kulak zarını görme olanağı sağlamadığından kulak zarında delinme (perforasyon) riski taşır veya orta kulak içine döküntülerin kaçmasına neden olabilir. Hatta daha önce var olan deliği daha da büyütebilir; ciddi dış kulak yolu enfeksiyonu, travmatik kemikçik zincir ayrılmasına ve şiddetli işitme kaybına neden olabilir.

KULAK TEMİZLEME ÇUBUKLARINA DİKKAT EDİN!

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Almaç, kulağın içindeki sarı salgının kir olmadığını ve temizlenmemesi gerektiğini belirterek, kulak temizleme çubuklarının kulağa sokulması halinde işitme yoluna zarar verilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Almaç, insanların kulaklarını temizlemek için kulak temizleme çubuklarını kullandıklarını, bu çubukların kulakları tahriş ettiğini belirtti.

Almaç, "İnsanlar bunu neredeyse her gün kullanarak kulaklarını temizlemeye çalışıyorlar. Kulak kepçesinin içindeki kulak yolunda kahverengi ve sarı renkli doğal bir salgı oluşuyor, kulağın içindeki sarı salgı kir değildir ve temizlenmemesi gerekir.

Kulak temizleme çubuklarını kulağınıza sokmayın, aksi takdirde kulağınızdan beyninize giden işitme yoluna zarar verirsiniz " dedi.

Kulak yolundaki salgıyı temizlemeye çalıştıkça kulağın daha fazla sıvı salgıladığını ifade eden Almaç, şöyle konuştu;

"Siz temizlediğinizi sanıyorsunuz ve oradaki yağlı tabakayı açıyorsunuz. Böylece kulakta daha fazla salgı birikintisi oluyor. Kulak yolundaki birikintiyi derine doğru itiyorsunuz. Böylece kulak yolundaki tıkanmalara kendiniz neden oluyorsunuz. Kulağınızı temizlemek isterken salgıyı bir araya toplar derine itersiniz ve işitme kaybına neden olursunuz. Bu salgıyı çubuklarla temizlemek yerine kulak kepçesine geldiğinde peçeteyle almanız doğrudur. "

Prof. Dr. Almaç, kulak yolu ve kepçesindeki kıllar temizlenirken kullanılan cımbız, ağda ve epilatörün zararlı olabileceğini de söyledi.

Almaç, "Kanama olmaması, kesilmemesi, kızarma ve şişme olmaması lazım. Tahriş edilirse kulak kepçesinde iltihap ortaya çıkabiliyor. Bu aletlerin kullanılmadan önce kolonyayla temizlenmesi gerekiyor. Bu aletlerin birden çok kişide kullanılması hastalığa neden olabiliyor " diye konuştu.

Uzmanlar, kulak çubuğuyla temizlenen kirin genellikle kulak kanalına doğru itilmiş olduğunu belirterek, "Ayrıca kulak zarı ve dış kulak yolu çok ince ve yırtılabilir olup, kolay parçalanabiliyor.

Çoğu zaman kulak kanalı kendini temizliyor. Bu durum kanal cildinin yavaş ve düzenli olarak zardan dışarıya olan göçü ile gerçekleşiyor. Eski macun kanalın ağzına kadar taşınıyor, orada kuruyup, pullanıyor ve dökülüyor. İdeal şartlarda kulağınızı temizlemeniz hiçbir zaman gerekmiyor. Bununla beraber bazen bu durum değişebiliyor " dedi.

Uzmanlar, kulak temizliği konusunda, "Kulak kirini günde iki kez birkaç damla damlatmakla yumuşatabilirsiniz. Böyle damlaları reçetesiz almanız mümkün. Kulağınızı bu damlalara rağmen tıkanık hissediyorsanız, bir hekime başvurarak kulağınızı yıkatabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.