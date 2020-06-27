Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin, dün 274. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, jüri üyesi olduğu Kuaförüm Sensin yarışmasında duygusal anlar yaşadı.

"ÇOCUĞUM YOK, KİMSEM YOK"

Bülent Ersoy, programdaki bir yarışmacının kendisi ile ilgili bir anısını anlatması ve kendisini mutlu ettiği için teşekkür etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. "70 yaşındayım ve tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok. O yüzden insanları mutlu etmek istiyorum" diyen Diva, yakın zamanda kaybettiği annesinin acısını ve yaşadığı korkuları hıçkırıklarla ağlayarak paylaştı.

HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu söyleyen ve her gece fotoğrafına bakarak ağladığını anlatan Bülent Ersoy, "Annemi çok özlüyorum" dedi. Diva, profesyonel olduğu için vazifesine devam ettiğini ama annesini kaybettikten sonra hayatta hiçbir beklentisinin kalmadığını da gözyaşlarıyla itiraf etti. Zeki Müren'in "Annem" şarkısına eşlik eden Diva hem ağladı hem de sevenlerini ağlattı.

"ARKAMDAN DUA OKUTACAK KİMSEM KALMADI"

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Behiye Aksoy gibi en yakın dostlarını kaybettiğini hatırlatan Diva, annesiyle aynı günde ölen Nur Yerlitaş'ı anarak "Şimdi hepsi Zincirlikuyu'da, bir ben kaldım" ifadelerini kullandı.Vefat eden dostları için sürekli dua okuttuğunu söyleyen Ersoy, "Benim arkamdan dua okutacak kimsem kalmadı" diyerek herkesi yasa boğdu.

GÖZDE KANSU AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Bülent Ersoy'un yaşadığı acı ve gözyaşları stüdyodaki herkesi derinden etkiledi, sunucu Gözde Kansu, Diva'yı teselli etmek için konuşmakta zorlanırken, tüm yarışmacılar ve Kuaförüm Sensin ekibi de duygusal anlar yaşadı.