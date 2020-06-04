Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler

Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler belli oldu. Ersoy'a Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber ve ünlülerin kuaförü olarak tanınan Seçkin Süngüç eşlik edecek.

04.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:31

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Bülent Ersoy, Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programı ile ekranlara geri dönme kararı almıştı. Aylar süren görüşmeler sonucunda televizyon ekranlarında çok sayıda başarılı projeye imza atan Global Yapım'la anlaşan Diva, çok ses getiren bir anlaşmaya imza atmıştı.

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Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak. Bülent Ersoy'un ardından jüri koltuğuna oturacak diğer isimler de merak ediliyordu.

Işıl Reçber - Seçkin Süngüç

PROJEDEKİ DİĞER JÜRİ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Medyaradar'ın ulaştığı son bilgilere göre, Diva Bülent Ersoy'la birlikte jüri koltuğunda cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ekranların sevilen ismi Işıl Reçber ve ünlülerin kuaförü ve makyözü olarak tanınan Seçkin Süngüç oturacak.