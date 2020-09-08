Kronik sakat değil diyen Aboubakar'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması: Neden olmasın?

Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar ile ilgili olarak menajeri Nir Zahavi'den açıklama geldi.

A Bola'ya konuşan Nir Zahavi, "Türk basınında sürekli olarak kronik sakat olduğuna dair haberler görüyoruz. Bu bizim oyuncumuzun adına ve kariyerine zarar veriyor. Bu konu ve bu haberleri yapanlar hakkında hukuki yollara başvuracağız. Türk taraftarlara şunu garanti ediyorum, Aboubakar sakat değil!" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZON TÜM ANTRENMANLARA ÇIKTI"

Aboubakar'ın geçen sezon bir sakatlığı olmadığını söyleyen Nir Zahavi, "Geçen sezon tüm antrenmanlara katıldı. Porto ile başarılı bir sezon geçirdi. Marega, Tiquinho ve Ze Luis gibi çok değerli forvetlerle rekabet etti. Kendi zamanını sabırla bekledi ve büyük bir profesyonellikle çalıştı." dedi.

"BEŞİKTAŞ NEDEN OLMASIN Kİ?"

Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili gelen soruya Nir Zahavi, "Birçok takımın Aboubakar'a ilgisi var ve Beşiktaş da bu takımlardan bir tanesi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin durumundan haberim yok ama eğer kulüpler aralarında anlaşırlarsa neden Beşiktaş olmasın ki?" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2016/17 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.