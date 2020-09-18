Kronik ne demektir? Kronik hastalık ne demektir? Kronik hastalığa yakalananlar nasıl iyilişir? Kronik hastalıklaın özellikleri nelerdir?

Kronavirüsün pandemi haline gelmesiyle birlikte 'Kronik hastalıklar nelerdir?' sorusu sıkça sorulan sorular arasında birinci sırayı koruyor. Peki kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıkların özellikleri nelerdir? Kimler kronik hastadır? Kronik hasta olup olmadığımızı nasıl anlarız?

KRONİK NE DEMEKTİR?

Kronik, süreğen, müzmin anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan, tedavisi uzun süren ve hayat kalitesini azaltan uzun süreli hastalık halidir. Genellikle uzun süreli ilaç tedavisinden sonra düzelebileceği gibi bir ömür boyu devam da edebilir. Belli dönemlerde kronik belirtiler artış gösterebilir. Yaz ve kış aylarında ve bu aylara girişlerde belirtiler artmaktadır.

KRONİK TDK ANLAMI NE DEMEKTİR?

TDK'ya göre kronik kelimesi tıp tanımında 'süreğen' demektir. 2. anlamı ise 'Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname' olarak tanımlanmıştır. 3. anlamı ise 'Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş olan' olarak açıklanmıştır.

KRONİK HASTALIK NE DEMEKTİR?

Kronik hastalık, vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süre devam eden, bazen ise tedavi imkanları daha sınırlı olan hastalıkların genel adıdır.

Kronik hastalıklar çeşitli risk faktörü içeren, çok uzun dönemde gelişen ve diğer uzamış hastalıkların devamı niteliğindedir.

Kronik hastalıklar nedeni ile birçok organ zarar görebilir. Uzun süreli kullanılan ilaçların verdiği yan etkiler kişinin hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sağlığının bozulmasına yol açabilir. Uzun süren hastalık türleridir.

KRONİK HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik hastalıklar vücudun hangi bölgesinde ise orada ki organ ve dokularda hasara yol açar.

Kronik hastalığın artmasıyla birlikte vücutta birtakım şikayetler artar.

Kronik hastalığın uzun sürmesi, kişide psikososyal hastalıkların ortaya çıkmasına yol açar.

Üzüntü, öfke, özgüven kaybı, çaresizlik, anksiyete, depresyon gibi psikolojik hastalıklara yol açar.

KRONİK HASTALIKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1)Genellikle orta yaş ve üzerinde ortaya çıkar ve devam eder.

2)Zaman zaman ortaya girse de bazı dönemlerde tekrar baş gösterir.

3)Risk faktörleri ile karşılaşıldığı durumlarda belirtiler de artış gözlenir.

4)Düzenli olarak tıbbi kontrol yapılmalıdır.

KRONİK HASTALIK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kalp ve damar hastalıkları

Kanser

Şeker Hastalığı

Obezite

Solunum Yolu Hastalıkları

Kronik Eklem İltihapları

Kadın Hastalıkları

Cilt Hastalıkları

Romatizmal Hastalıklar

Psikiyatrik Hastalıklar

Kas Hastalıkları