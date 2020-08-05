Krep tarifi | Krep yapılışı

KREP TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su kullanılabilir)

Tavaya koymak için tereyağı veya sıvı yağ

KREM YAPILIŞI

Süt ve suyu kaba alın, unu eleyerek ekleyin. Topak kalmayana kadar çırpın.

Yumurtaları ekleyip biraz daha çırpın. Tuzu da ekleyin.

Kek hamurundan daha akışkan olması gereken karışımı tavaya az az koyarak pişirebilirsiniz.

Tavayı yağmayı unutmayın, yağı azaldıkça da bunu tekrar etmelisiniz. Her seferinde 1 çay kaşığı kadar yağ koymanız yeterlidir.

Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru döktükten sonra sağa sola eğerek yayın.

KREP TARİFİ SÜTSÜZ OLUR MU?

Süt kullanmıyorsanız, süt yerine su koyabilirsiniz. Veya soya sütü kullanabilirsiniz.

KREP HAMURU NASIL YAPILIR? KIVAMI NASIL OLMALI?

Yumuşak krep yapmak için hamurun kıvamı cıvık olmalı. Bu kıvam her zaman aynı olmayabilir, bunun sebebi unun cinsi veya yumurtanın büyüklüğüdür.

Bir diğer önemli nokta ise hamur değil, tava. Döküm krep tavası ile çok daha yumuşak krep yapabilirsiniz. Yapışmaz tava çevirirken de işinizi kolaylaştıracaktır.

KREP YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR? KREP NASIL PİŞİRİLİR?

Tavanın sıcaklığı en önemli noktadır. Ocağın ısısını iyi ayarlamanız gerekir. Yoksa ya pişme süresi çok uzar ya da krep döktüğünüz gibi yanar.

Ucu ince silikon spatula da kullanımı kolaylaştırır.

KREP ÇEŞİTLERİ

Temelde aynı olan krepi farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tavuklu, kıymalı, etli, sebzeli, mantarlı, peynirli gibi pek çok krep çeşidi vardır.

Krepi pişirdikten sonra bu iç harçları ile doldurabilir ve fırına atabilirsiniz.

Krepleri reçel, çikolata veya bal ile yiyebilirsiniz.

Hamur içine maydanoz, dereotu da ekleyebilirsiniz.