Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı

Koronavirüs salgını Rusya'da hala kontrol altına alınamazken, başta Başkent Moskova olmak üzere birçok bölgede yeni tedbirlerin getirildi. Alınan tedbirlerin ardından internete düşen bir doğum günü partisinin videosu ise Rus vatandaşları kızdırdı.

KORONAVİRÜS UMURLARINDA OLMADI

Rusya'nın en etkili isimlerinden biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, 17 Ekim tarihinde 53 yaşına girdi. Peskov'un doğum günü partisi koronavirüs vakasının en çok görüldüğü başkent Moskova'daki bir gece kulübünde yapıldı. Partiye Philip Kirkorov, Nikolay Baskov, Stas Mikhailov, Grigory Leps, Emin Agalarov, Lyubov Uspenskaya'nın yanı sıra RT/Sputnik Müdürü Ermeni asıllı Margarita Simonyan'da katıldı. Birçok ünlü sanatçı partide konser verirken partiye katılanlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak sabah saatlerine kadar eğlenip dans etti. Alkol tüketiminin de oldukça fazla olduğu partide katılımcıların hiçbirinde maske görülmedi.

MEDYA PESKOV'U SORUMSUZLUKLA SUÇLADI

4 gün önce Moskova'da yapılan doğum günü partisinde Peskov pastasının mumlarını üflerken birçok kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Partiden sonra bazı kişiler doğum günü partisinin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Görüntülerin internete düşmesi ile birlikte Rus medyası görüntüleri haberleştirip Peskov'u sorumsuzlukla suçladı.

"TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Birçok Rus doğum günü partisinin görüntülerini paylaşarak Peskov'a tepki gösterdi. Ruslar görüntüleri paylaşarak, "Bizi izole bir hayata mahkum eden devlet yöneticilerinin partilerde boy göstermesine tahammül edemeyiz" şeklinde duruma tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise internette yayınlanan görüntülerle ilgili henüz açıklama yapmadı.