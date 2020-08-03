Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Koronavirüs belirtileri değişti mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı sohbeti köşesine taşıdı. Bakan Koca, ipin ucunu sıkı tuttuğunu ve bu ipi hiç bırakmaya niyeti olmadığını kaydetti ve koronavirüsün yeni belirtilerini açıkladı.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı sohbeti köşesine taşıdı. Bakan Koca, ipin ucunu sıkı tuttuğunu ve bu ipi hiç bırakmaya niyeti olmadığını kaydetti.

Vakalardaki belirtilerin değiştiğine değinen Koca, "Son haftalarda teşhis konulan vakalardaki belirtiler ilk günlerdekine göre biraz farklı. Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi" dedi.

Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi. Bu değişimleri de dikkatle takip ediyoruz. Ayrıca kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de "pıhtılaşma bozukluğu" olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık.

"VİRÜS GÜCÜNÜ KAYBETMİŞ GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Hastalığın eskiye oranla daha hafif seyrettiğini veya virüsün gücünün azaldığını gösteren herhangi bir bilimsel veriye ya da klinik gözleme sahip olduğumuzu söylemek güç. Bana göre, virüs hâlâ eski gücünü koruyor. Dolayısıyla onun eskiye oranla daha az etkili olduğunu düşünmek büyük bir hata. İpin ucunu bırakmamalı, korunmada da teşhiste de tedavide de ilk hızımızdan taviz vermemeliyiz."