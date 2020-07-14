Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı

İskoçya'da yapılan bir araştırmada, koronavirüs, hastaların yaklaşık yüzde 55'inde bir tür kalp hasarına yol açtığını tespit etti. Araştırmanın yazarlarından Marc Dweck, "Ağır geçirilen gribin kalbe zarar verdiğini biliyoruz fakat bu kadar çok sayıda Kovid-19 hastasının kalbinde hasar tespit etmemiz bizi şaşırttı" dedi.

KALBE KAN POMPALANMASINI ENGELLEYEN SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, 1200'den fazla hastanın 'ekokardiyogram' olarak bilinen kalp ultrasonu taramaları incelendi. Araştırmacılar çok sayıda hastada kalbe kan pompalanmasını engelleyen sorunlar tespit etti; bazı ağır korona hastalarında kalp yetmezliği saptandı. Buna göre, Kovid-19'a yakalanan her yedi kişiden birinin kalbinde "ciddi anormallik" görüldü.

KALPTE HASAR DA TESPİT EDİLDİ

Araştırma sonucunda, hastaların üçte birinden fazlasının kalplerindeki iki ana odacıkta hasar bulunduğu, hastaların yüzde 3'ünün kalp krizi geçirdiği, ve yüzde 3'ünde de kalp dokularında iltihaba rastlandığı belirtildi. Bu kişilerin ultrasonlardan önce bilinen kalp rahatsızlıkları yaşamadığı bilinirken, araştırmcılardan Dr. Anda Bularga, "Anormal bulgular görülen ultrasonların oranı gerçekten çok yüksek. Yarısı anormaldi, bu da bunun sebebinin viral enfeksiyon olduğunu düşünmemize yol açıyor" dedi.

Araştırmacılar, koronavirüs hastalarının tedavi sürecinde kalplerinin yeterince incelenmediği konusunda uyarıda bulunurken, kalp sorunu yaşadığından şüphenilen hastaların tedavilerinde ilaç değişikliğine gidilmesi gerekebileceğinin altını çizdi.