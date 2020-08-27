Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir

Dünya genelinde 200'ün üstünde ülke ve bölgede görülen koronavirüs pandemisi nedeniyle, vaka sayısı 25 milyona yaklaştı, ölü sayısı 830 bini geçti. Bununla birlikte dünya genelinde araştırmacılar, Kovid-19'un uzun süreleri etkilerini araştırmayı devam ederken, semptomları hafif geçiren hastaların gün geçtikçe daha fazla beyin ve sinir sistemine etki eden nörolojik rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu keşfetti.

ÇOĞUNLUĞUNU GENÇLER OLUŞTURUYOR

Araştırmacılar, dünya genelinde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce Kovid-19 hastasında, aylardır devam eden kısa süreli hafıza kaybı, baş dönmesi, uykusuzluk gibi semptomlara rastladı.

YAN ETKİLER EN FAZLA BEYİN VE SİNİR SİSTEMİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Uzun süreli semptomları olan kişiler için oluşturan bin 567 kişinin yer aldığı çevrimiçi bir platforma destek veren Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Natalie Lambert'e, "Kovid-19'un yan etkileri en çok beyin ve sinir sistiminde görülüyor" açıklamasını yaptı.

TOPLUMUN SADECE YÜZDE 10'UNU ETKİLESE BİLE BÜYÜK BİR EKONOMİK VE TOPLUMSAL YÜK

Kanada'daki Western Üniversitesi'nde sinirbilimci olan Adrian Owen ise,kendilerini ilk enfeksiyondan aylar sonra bilişsel problemlerle mücadele eden insanlardan gelen e-postalar için endişelendiğini söyledi. Owen, "Birçoğunun nörolojik açıklardan muzdarip olduğu tamamen açık. Bu, durum insanların yalnızca yüzde 10'unu etkilese bile, bundan bir yıl sonra çok büyük bir toplumsal ve ekonomik yük olabilir" dedi.

Owen, Toronto Üniversitesi araştırmacılarıyla birlikte çalışarak, kimin en çok risk altında olabileceğini ve uzun vadeli etkilerin ne olduğunu belirlemek için nörolojik semptomları olan 50 bin koronavirüs hastasını araştırıyor.

BAĞIŞIKLIK REAKSİYONUNUN SONUCU OLABİLİR

Bununla birlikte, araştırmacılar solunum hastalığı olarak tanımlanan koronavirüsün beyin ve sinirlerde yarattığı hasarın nedenleri henüz tam olarak keşfedebilmiş değil. İngiltere'deki London College Üniversitesi'nden Dipa Jayaseelan, "Beyin ve sinir fonksiyonlarındaki bozukluklar koronavirüsün kendisinden değil,vücudun virüse tepkisinden kaynaklanıyor" dedi. Buna göre Kovid-19 ile mücadelede "vücut aşırı hızlanıyor" ve virüs altüst olduktan sonra bile aşırı tepki vermeye devam ediyor. Bağışıklık reaksiyonu nedeniyle, baş dönmesi, ağrı ve beyin sisi ortaya çıkabiliyor.

SARS VE MERS'TE DE BENZER BİR DURUM YAŞANDI

Bununla birlikte, araştırmacılar semptomlarla boğuşmaya devam eden Kovid-19 hastalarının yalnız olmadığını,SARS ve MERS'ten kurtulan bazı insanların , yıllar sonra bile yorgunluk ve depresyon gibi rahatsızlıklar bildirdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çin'in Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar da nisan ayında yaptıkları çalışmada, yeni tip koronavirüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koymuştu. Bu kapsamda, Kovid-19 tökezleme, konuşma bozukluğu ve nöbet geçirme gibi semptomların nedeni olduğu belirtilmişti.