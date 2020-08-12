Koronavirüs: İngiltere ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 20,4 küçülerek 11 yıldır ilk kez resesyona girdi

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) verilerine göre ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 oranında küçüldü.

12.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:25

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) verilerine göre ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 oranında küçüldü. İngiltere böylece Nisan-Haziran döneminde rekor düzeyde daralmayla resmen resesyona girdi.

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İki çeyrek art arda daralma teknik olarak resesyon olarak tanımlanıyor.

İngiltere en son 2009'da resesyona girmişti.

Ülkede koronavirüs salgınında birçok işletmenin kapatılmasından sonra hane halkı harcamaları düşmüş, fabrikalarda üretim azalmış, inşaatlar durma noktasına gelmişti.

İngiltere'de otomobil üretimi de 1954'ten sonraki en düşük seviyesine inmişti.

Haziran'da toparlanma başladı

ONS, koronavirüs önlemlerinin Haziran'da kaldırılmaya başlanmasından sonra ekonominin tekrar toparlanmaya başladığını açıkladı.

Kurum yetkilisi Jonathan Athow, "Buna rağmen, Haziran ayındaki gayri safi yurtiçi hasıla, virüsün yayılmaya başladığı Şubat ayındaki seviyesinden altıda bir oranda daha düşük" dedi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise ekonomik yavaşlamanın önümüzdeki aylarda daha fazla iş kaybına yol açacağı uyarısında bulundu.