Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı

Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki koronavirüse yakalanan vatandaşları gizlediği için görevden uzaklaştırıldı. İstanbul'dan gelen koronavirüslü hastalar hakkında bilgi veren Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil ise bu örnek davranışı nedeniyle Valilik tarafından ödüllendirildi.

MUHTAR SAYESİNDE MAHALLEDEKİ SALGIN ÖNLENDİ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs pandemisiyle mücadele etkili bir şekilde devam ediyor. Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil, İstanbul'dan Van'a gelen ve 4 koronavirüs hastasını taşıdığı belirlenen otobüsü Van Valiliğine bildirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesi üzerine otobüs Erzincan'da durdurularak hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Bu olay üzerine Vali Bilmez, Doğanlar Mahallesi Muhtarı Öndil'e duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi vererek ödüllendirdi. Telekonferansla Muhtar Öndil ile görüşen Vali Bilmez, "Bu duyarlılığınız sayesinde pozitif vakası bulunan hastalar tedavi altına alınırken, ayrıca 3 pozitif vaka daha tespit edildi. Sizin sayenizde mahalleniz büyük bir salgından korunmuş oldu. Bunun için teşekkür ediyorum." dedi.

VAKALARI SAKLAYAN MUHTAR, UZAKLAŞTIRMA ALDI

Öte yandan İstanbul'dan Van'a 7 Nisan 2020 gelen bir vatandaşın koronavirüs taşıdığı gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Örmetaş Mahallesi karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri de mahallede taramalarını sürdürdü. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve koronavirüs taşıdığı belirlenince muhtarın mahallesine gelenleri gizlediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Muhtar Duman hakkında görevi ihmal soruşturması başlatarak geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

''DİĞER MUHTARLARA ÖRNEK OLMASI İÇİN ÖDÜLLENDİRDİK''

Konu hakkında İHA muhabirine açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Biz yol güzergahındaki bütün illere bunu bildirdik. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde emniyet güçleri aracı durdurup kimlik sorguları yapılıyor. Gerçekten araçta 4 pozitif vakanın olduğunun ama herkesin de izin seyahat belgesini alarak nizami bir şekilde yola çıktıkları tespit edildi. Erzincan valimizle yaptığımız görüşmede o pozitif vakalara ceza yazılarak hastaneye alındı. Diğerleri de eskort eşliğinde ilimize kadar gönderildi. Güvenlik güçlerimiz ile sağlık ekiplerimiz Salı günü sabah 06.00'da otogarda bunları karşıladı. Bunların 7'si Van'ın yolcusuydu, sağlık ekiplerine ait araçlarla ekipler öncülüğünde evlerine alınarak izole edildiler. Aynı zamanda onlardan da aynı gün numune alındı. Maalesef ilimize gelen 7 kişiden 3'ü daha pozitif çıktı. Onun için bu muhtarımızın bana göre bütün muhtarlarımıza örnek olmalıdır. Bu 7 pozitif vaka bir andan Van'ın içine yayılacaktı. Muhtarımızı diğer muhtarlarımıza örnek olması için ödüllendirdik ve bunu da kamuoyuyla paylaştık" dedi.

''MUHTARIN DİKKATSİZLİĞİ, KÖYLÜNÜN HASTALANMASINA NEDEN OLDU''

Vali Bilmezsözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün ayrı bir kötü olay da yaşadık. Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne ayın 7'sinde İstanbul'dan gelen bir vatandaştan pozitif test sonucu çıkınca köy karantinaya alınmıştı. Buradaki köyümüz hem jandarma ekiplerimiz hem de sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli takip ediliyordu. Buradaki muhtarımız da ekiplerimize yardımcı olmadığı gibi zaman zaman da yanıltmaya çalıştığını tespit ettik. Dün köyde yapılan testte 8 kişi daha pozitif çıktı. Bundan dolayı da muhtarımızın hakkında soruşturma açtık. Hem de görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Yani soruşturmalar neticesine göre hakkında işlem tekrar tesis edilecek. Bir muhtarımız çok örnek bir davranış sergilerken, bir muhtarımız da ihmali ile dikkatsizliği ile köylümüzün hastalanmasına neden oldu bir anlamda. Onun için onun hakkında da cezai işlem uyguladık. Yani belki de Türkiye'de ilk kez koronavirüsle mücadelede bir muhtar eksik görev yaptığından dolayı ihmalkar davrandığından dolayı görevinden uzaklaştırmak zorunda kaldık maalesef"