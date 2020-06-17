Korona için bulunan ilaç ne kadar etkili? İlk hastanın deneyimi tüm dünyaya umut verdi

İngiltere'de Oxford Üniversitesi uzmanlarının çalışması sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde şimdiye dek en etkili buluş olduğu savunulan deksametazon ilacıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Peter Herring isimli Kovid-19 hastası, bir hafta içinde yoğun bakımdan eve döndüğünü söyledi.

Dünya genelinde 8 milyonu aşkın insana bulaşan koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulma çalışmaları aralıksız sürerken, İngiltere'den uluslararası kamuoyunun gündemine oturan bir haber geldi. Oxford Üniversitesi uzmanlarının çalışmasıyla 'deksametazon' adlı ilacın Kovid-19 tedavisinde etkili olduğu savunuldu.

"KORONAYA KARŞI EN BÜYÜK BULUŞ"

Oxford Üniversitesi'nden Peter Horby, ilacın yoğun bakımda tedavi gören her 8 hastadan en az 1'inin hayatını kurtarabileceğini söylerken, bunun şu ana kadar koronaya karşı 'en büyük buluş' olduğunu öne sürdü.

İngiliz basını söz konusu ilaçla sağlığına kavuşan bir ismi manşetlerine taşıdı. Cambridgeshire'da yaşayan 69 yaşındaki Peter Herring, nisan ayı sonunda koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta güçlük çeken Herring'e oksijen desteği sağlandı.

Kovid-19 hastası Peter Herring

"HASTANEYE GİTTİĞİMDE NEFES BİLE ALAMIYORDUM"

Solunum cihazına bağlanmasına ramak kala deksametazon tedavisi için gönüllü olan Herring, "Hastaneye gittiğimde nefes bile alamıyordum. Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyonum olduğu için endişeliydim. 15 yıl önce kolon kanseri de atlattığımı düşünürsek yüksek risk seviyesindeydim. Sağlık ekibi solunum cihazına bağlanmaktan 24 saat uzaklıkta olduğumu söyledi. Bunu kimse istemiyordu" dedi.

"5 GÜNDE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIM"

Tedavinin hayatını kurtardığını ifade eden Herring, "Nefes alıp vermem daha da kötüleşince ilacı kullanmaya başladık. 5 gün sonra yoğun bakımdan çıktım. 1 hafta sonra ise eve geri dönmüştüm. Şu an mükemmel hissediyorum, enerjim tamamen yerinde. Deksametazon verildiği için çok şanslı hissediyorum. Benim tedavi sürecimde kesinlikle fark yarattı" diye konuştu.